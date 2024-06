Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Rybnik, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pokaz mody podczas Dni Rybnika. Modelki zaprezentowały się na wybiegu przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. W różnych stylizacjach. Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pokaz mody podczas Dni Rybnika. Modelki zaprezentowały się na wybiegu przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. W różnych stylizacjach. Zobaczcie W stylizacjach, które skomponowała ze sobą rybniczanka Aleksandra Spisak zaprezentowały się modelki - także mieszkanki Rybnika - podczas pokazu mody, który odbył się w Rybniku. Miał on miejsce przed Teatrem Ziemi Rybnickiej i był częścią trwających Dni Rybnika. Zobaczcie ZDJĘCIA! 📢 ROW Rybnik - PSŻ Poznań 52:38. Rekiny zgarniają dwa oczka i bonus. Przynajmniej na moment obejmują prowadzenie w tabeli. Zobaczcie ZDJĘCIA Od domowego meczu z ekipą PSŻ-u Poznań, rozpoczęli zmagania w rundzie rewanżowej żużlowcy ROW-u Rybnik. Otwarcie tej części rozgrywek było dla Rekinów udane. Podopieczni trenera Antoniego Skupienia pokonali zespół z Poznania (52:38). Dokładając do tego wygraną nad poznańską drużyną na jej terenie, zielono-czarni zgarnęli także oczko bonusowe. Zobaczcie ZDJĘCIA!

📢 Konie spłonęły w pożarze wiaty w Czerwionce-Leszczynach. Pożar wyrządził ogromne straty. Ogień wybuchł prawdopodobnie od zwarcia instalacji Niespełna cztery godziny trwała walka z ogniem, który wybuchł na jednej z prywatnych posesji przy ul. Górniczej w Czerwionce-Leszczynach. Płonęła tam wiata inwentarsko-magazynowa. W pożarze padły trzy konie. Ogień wyrządził też ogromne straty materialne. Strażacy oszacowali je na 400 tysięcy złotych.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY po wyborach. Braun, Wąsik, Kamiński, Obajtek, Kempa, Kurski... - tak internauci komentują wyniki! Mają używanie! Powyborcze MEMY. Internauci komentują właśnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Mandaty zdobyli min. pogromca świec chanukowych Grzegorz Braun, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, niedawno przebywający w więzieniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik... Za burta m.in. Beata Kempa i Ryszard Czarnecki. Były prezes TVP Jacek Kurtski z bardzo słabym wynikiem - nawet koncert Zenka Martyniuka nie pomógł.

📢 Tłumy fanów na pogrzebie Marzeny Kipiel-Sztuki. Odeszła aktorka znana m.in. z roli Halinki w serialu "Świat według Kiepskich". ZDJĘCIA Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Tłumy fanów, przyjaciół, ludzi ze środowiska artystycznego, przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców Legnicy pożegnało w czwartek 13 czerwca aktorkę Marzenę Kipiel-Sztukę. Artystka została pochowana na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. W kościele pojawiły się kolorowe balony... 📢 Zespół Dżem dał koncert w Leszczynach. Zagrał podczas festiwalu Around The Rock. Impreza obchodziła jubileusz 20-lecia. Zobaczcie ZDJĘCIA Łącznie pięć koncertów odbyło się podczas rockowego festiwalu Around The Rock, który odbył się w Leszczynach. W tym roku doczekał się on jubileuszu w postaci 20. edycji. Uświetnił go koncert zespołu Dżem, który był - tak się przynajmniej wydaje - największą gwiazdą muzycznej imprezy. Zobaczcie ZDJĘCIA!

📢 Andrzej Wyglenda opowiadał mieszkańcom Rybnika o swojej żużlowej karierze. Od spotkania z legendą czarnego sportu ruszył cykl #rybniczanie O początkach swojej kariery: wstawiennictwie prezesa, dzięki któremu nie został odrzucony z grupy adeptów, pierwszym punkcie zdobytym na motocyklu rywala, a także o mistrzostwie świata wspólnie z Jerzym Szczakielem, z którym... bał się jeździć opowiadał podczas spotkania z nim, Andrzej Wyglenda, legendarny żużlowiec z Rybnika. Spotkanie rozpoczęło cykl #rybniczanie, w ramach którego rybnicka galeria handlowa Focus Park będzie organizowała kolejne spotkania z ciekawymi mieszkańcami Rybnika. 📢 Trwają Dni Rybnika. Deptakiem, spod bazyliki na rynek przeszła parada orkiestr dętych i mażoretek. Rozpoczęła ona festiwal "Złota Lira" Święto Rybnika - jakim są coroczne Dni Miasta - rozpoczęte. Rozpoczął się również będący częścią Dni Rybnika, XXXIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Lira". Rybnickim deptakiem przeszła parada złożona z orkiestr m.in. z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Na rynek, na którym później dokonano ich prezentacji, wprowadziły je mażoretki. Zobaczcie ZDJĘCIA!

📢 Rusza piłkarskie Euro 2024. W kadrze reprezentacji Polski rybniczanin, Bartosz Slisz. Defensywny pomocnik wychował się na Paruszowcu Przed niespełna trzema laty debiutował z orzełkiem na piersi. Teraz ma szansę na kolejny debiut. Tym razem na wielkim turnieju. Pochodzący z Rybnika, dokładnie z rybnickiego Paruszowca, Bartosz Slisz, wychowanek rybnickiego RKP, były zawodnik ROW-u Rybnik jest w kadrze Polski na Euro 2024. Uchodzi za jednego z zawodników typowanych do gry w pierwszym składzie. 📢 Zespół Dżem wystąpi w Leszczynach. Odbędzie się kolejna edycja festiwalu Around The Rock. Będą też inne kapele. Bilety wciąż w sprzedaży Zespół Dżem, wraz z nowym wokalistą - Sebastianem Riedlem, synem legendy polskiego bluesa, Ryszarda Riedla zdaje się być największą gwiazdą festiwalu rockowego Around The Rock, który odbędzie się w na boisku w Leszczynach. W sumie wystąpi na nim pięć zespołów. W sprzedaży są jeszcze bilety.

📢 Pseudokibice z Rybnika handlowali narkotykami. W dwa lata sprzedali ich kilkadziesiąt kg. Odpowiedzą za udział w grupie przestępczej Kary do 12 lat więzienia grożą członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która funkcjonowała na terenie Rybnika. Zajmowała się ona sprzedażą narkotyków. W ciągu dwóch lat jej działalności na rynek miało zostać wprowadzonych co najmniej kilkadziesiąt kilogramów prochów. Zarzuty w sprawie usłyszało sześć osób. Sporządzono już przeciwko nim akt oskarżenia. 📢 Dni Rybnika 2024. Sporo atrakcji szykuje się na rynku. Wystąpi tam m.in. orkiestra policji. Konstrukcja hali namiotowej już stoi Koncert policyjnej orkiestry poświęcony Czesławowi Niemenowi w 20. rocznicę jego śmierci, wcześniej prezentacja orkiestr dętych i mażoretek w ramach festiwalu "Złota Lira", a także występ rybnickiego zespołu "Przygoda". Podczas Dni Rybnika, na rybnickim rynku zaplanowano sporo atrakcji. Obecnie trwają przygotowania, aby mogły się one odbyć. Stanęła już tam konstrukcja hali namiotowej, spod której publiczność będzie mogła oglądać wydarzenia.

📢 Piętnastka przegranych w woj. śląskim po wyborach do PE! Byli o włos od mandatu europosła. Jednemu z nich zabrakło... 50 głosów Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało. 📢 Spotkanie z legendą żużla. Andrzej Wyglenda w Focus Park Rybnik. Czterokrotny mistrz świata opowie o blaskach i cieniach czarnego sportu SPORT. W piątek, 14 czerwca, Centrum Handlowe Focus Park odwiedzi Andrzej Wyglenda, najbardziej utytułowany żużlowiec w historii ROW Rybnik. Wydarzenie zapoczątkuje cykl spotkań ze znanymi rybniczanami w ramach projektu #Rybniczanie. Centrum handlowe zaprasza kibiców i wszystkich zainteresowanych na godzinę 18:00.

📢 Brodacze z KWK Jankowice w Rybniku dyskryminowani? Szefostwo działu BHP miało grozić im przeniesieniem. PGG: To troska o zdrowie górników Przeniesieniem "z dołu" na oddział na powierzchni miało się skończyć dla górników pracujących w KWK Jankowice w Rybniku noszenie zarostu. Grozić im tym miał szef kopalnianego działu BHP. Powodem były ich bujne brody, przez co noszone przez nich maski przeciwpyłowe nie przylegały do twarzy i były nieprawidłowo używane. O sprawie wie Polska Grupa Górnicza, do której należy rybnicka kopalnia. Jak twierdzą w przedsiębiorstwie nękania pracowników nie było, a problemowi udało się już zażegnać. 📢 Jest opóźnienie w oddawaniu do użytku mieszkań wybudowanych przez TBS przy ul. Hallera w Rybniku. Winę za sytuację ma ponosić Tauron Przełom czerwca i lipca to nowy termin, w którym do wybudowanych przy ul. Hallera w Rybniku mieszkań mają wprowadzać się lokatorzy. Według pierwotnych zamierzeń mieli oni je już zamieszkiwać. Nastąpiło jednak opóźnienie, które zdaniem miasta wynika z winy dostawcy prądu. - Tauron przewidywał termin podłączenia na połowę lutego, tymczasem liczniki zostały zamontowane dopiero w końcówce maja - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika.

📢 Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku podczas Industriady wysłała w powietrze balon sferyczny. Wzniósł się w przestworza na prawie 37,5 km! Rybnicka Zabytkowa Kopalnia Ignacy w kosmosie! Może nie fizycznie, ale balon sferyczny z jej logo rzeczywiście znalazł się w przestworzach. Wysłano go w powietrze podczas Industriady. Wzbił się na wysokość niecałych 37,5 kilometra. Znajdowało się na nim logo Hoym gruby, a także Rybnika, Szlaku Zabytków Techniki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiadomiu. 📢 Dni Rybnika 2024 już w najbliższy weekend - PROGRAM. Będzie festiwal "Złota Lira", występ policyjnej orkiestry, pokaz mody oraz... Na rybnickim rynku, a oprócz tego, w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w otwartej niedawno Galerii Sztuki Rzeczna i zrewitalizowanym w ostatnim czasie Parku Czempiela w dzielnicy Niedobczyce będą się odbywały tegoroczne Dni Rybnika. Wpiszą się w nie m.in. koncert, który da policyjna orkiestra, występ rybnickiego zespołu "Przygoda", festiwal Orkiestr Dętych "Złota Lira", a nawet pokaz mody.

📢 Sprzed autostrady A1, na remontowanej DW925 w Stanowicach zniknęło "wahadło". Dojazd nadal jednak objazdem przez Kamień i Leszczyny Tuż przed samym wjazdem na autostradę A1 w Stanowicach, gdzie mieści się węzeł "Rybnik" nie obowiązuje już ruch wahadłowy, który wprowadzono tam w związku z remontem Drogi Wojewódzkiej 925. Kierowcy z Rybnika nadal do A1 muszą jechać jednak objazdem. Muszą też stać na innym "wahadle", które wprowadzono na DW924, na ul. Wyzwolenia w Stanowicach. 📢 W woj. śląskim PiS jest NAJSILNIEJSZY tutaj - to jego BASTIONY! Oto 10 powiatów, w których PiS zdobył najwięcej głosów w wyborach do PE Wyniki wyborów do PE 2024 pokazują, że w skli kraju Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,16% procent głosów, co przekłada się na 20 mandatów. Daje to PiS-owi drugie miejsce za Koalicją Obywatelską (37,06 % głosów, 21 mandatów). W woj. śląskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,45 % głosów, ale są powiaty i gminy, znane jako bastiony PiS. Tam ugrupowanie mogło liczyć na ponad połowę wszystkich oddanych głosów! Zobaczcie, gdzie w woj. śląskim poparcie dla PiS było największe.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.