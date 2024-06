W woj. śląskim PiS jest NAJSILNIEJSZY tutaj - to jego BASTIONY! Oto 10 powiatów, w których PiS zdobył najwięcej głosów w wyborach do PE red

Wyniki wyborów do PE 2024 pokazują, że w skli kraju Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,16% procent głosów, co przekłada się na 20 mandatów. Daje to PiS-owi drugie miejsce za Koalicją Obywatelską (37,06 % głosów, 21 mandatów). W woj. śląskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,45 % głosów, ale są powiaty i gminy, znane jako bastiony PiS. Tam ugrupowanie mogło liczyć na ponad połowę wszystkich oddanych głosów! Zobaczcie, gdzie w woj. śląskim poparcie dla PiS było największe.