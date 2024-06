Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika ponownie kandyduje w wyborach do Brukseli. Popierają go prezydent Piotr Kuczera i poseł Marek Krząkała

Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika ponownie kandyduje w wyborach do Brukseli

- Wspólnie z innymi europosłami Koalicji 15 Października uratowaliśmy wiele miejsc pracy poprzez zmianę rozporządzenia metanowego. Rozpocząłem proces starania się o Europejską Stolicę Kultury w 2029 roku dla miast Śląska i Zagłębia. Wspólnie z panem prezydentem Kuczerą "ściągnęliśmy" do Rybnika pielęgniarstwo (Akademię Śląską, która będzie się mieścić na Kampusie - przyp. red). Walczymy o Europejską Zieloną Stolicę dla Rybnika, bo Rybnik przeszedł ogromną drogę jeśli chodzi o staranie się, żeby powietrze było czyste - wylicza to, co zrobił dla regionu europoseł Łukasz Kohut.

Ubiegający się o reelekcję eurodeputowany podkreśla, że to, o co chciałby zabiegać, gdyby ponownie został wybrany do Parlamentu Europejskiego, to nadal kwestia języka śląskiego, ale nie tylko. Deklaruje również współpracę z samorządem i starania o wzmocnienie pozycji w Polski w Unii Europejskiej.