Park Kulturowy w Rybniku już funkcjonuje. Formalnie od 1 czerwca. Miasto i przedsiębiorcy mają dwa lata, żeby dostosować się do jego wymogów

Wzięło w nim udział wielu ekspertów, którzy docenili wprowadzenie w Rybniku Parku Kulturowego. Wrażenie robił na nich ogromny obszar, który został nim objęty.

- To dziedzictwo, ten krajobraz on jest własny, tutejszy. Zachowanie historii, elementów krajobrazu jest przede wszystkim dla mieszkańców. Jeżeli miasto będzie dogodne dla mieszkańców, zaczną też przyjeżdżać ludzie, bo to się udziela, to procentuje - zauważa dr Andrzej Siwek.