Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika ostatecznie żegna się z Lewicą. "Jesteście potrzebni demokracji" - mówi na odchodne eurodeputowany Piotr Chrobok

107 tysięcy głosów oddane na Łukasza Kohuta było czwartym wynikiem w wyborach na Śląsku. Facebook/Łukasz Kohut

Pochodzący z Rybnika Łukasz Kohut, przez kolejne pięć lat będzie wykonywał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich eurowyborach otrzymał aż 107 tysięcy głosów. Do Brukseli startował z list Koalicji Obywatelskiej. To zmiana, ponieważ wcześniej kojarzony był z Lewicą. Teraz wybrany na kolejną kadencję eurodeputowany żegna się z nią.