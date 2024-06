Rybnik: Wyłoniono pięć biografii, które mogą otrzymać Nagrodę Literacką Juliusz. Wśród nich książki o artystkach i ornitologu z Auschwitz

- Biografia Babla Kaczorowskiego wiele tłumaczy jeśli nie rozumiemy, skąd bierze się rosyjska agresja, Niethammera - jak budzi się zło w zwykłych ludziach. Jedna i druga książka są niezwykle aktualne w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Podwójna biografia Pająkówny i Przybyszewskiej przywraca głos ofiarom przemocy, a "Urban" to historia Polski ostatnich prawie stu lat, a szczególnie PRL-u, z którego długo się nie wyzwolimy. No i "Śnialnia" (biografia grupy artystów z Katowic - przyp. red) - dowód, że w każdych czasach ludzie szukają miejsc, w których można się schronić. I im się to udaje - mówi Aleksandra Klich, dyrektorka biblioteki w Rybniku, a zarazem członkini jury Nagrody Literackiej "Juliusz".