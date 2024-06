Rząd podjął decyzję. Budowa CPK będzie kontynuowana. Wciąż brak decyzji co z linią na Śląsku. "Dalej nic nie wiemy" - mówią w Palowicach Piotr Chrobok

Flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości - budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - mimo zmiany władzy będzie dalej realizowany. Jego kontynuację zapowiedział premier Donald Tusk. Jednocześnie, jak przekazuje szef rządu, zmianie ma ulec forma, w jakiej powstanie CPK. Na taką, która ma spowodować mniejszą ilość wywłaszczeń. W Palowicach, miejscowości, która mocno ma być dotknięta budową linii kolejowej w ramach CPK czują rozgoryczenie. - Dalej jesteśmy w zawieszeniu - mówi Dominika Baranowicz, sołtys Palowic, tłumacząc, że to efekt braku deklaracji co do dalszych losów linii kolejowej 170, która ma przecinać sołectwo w gminie Czerwionka-Leszczyny.