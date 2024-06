Wakacje rozpoczęły się od dwóch utonięć. Ratownicy WOPR apelują o rozwagę: "Wybierajmy strzeżone kąpieliska, nie kąpmy się po alkoholu"

- Jeśli chcemy się wykąpać, róbmy to tam, gdzie jest bezpiecznie. Gdzie są kąpieliska wydzielone, gdzie są służby ratownicze. Tam jest możliwość, że ktoś to zauważy i poda pomocną dłoń. Nie chodźmy w nieznane miejsca. Wiadomo, każdego ciągnie do wody. Jest bardzo ciepło, każdy chce się schłodzić, szukamy ochłody w każdym zbiorniku wodnym. A nie każdy zbiornik wodny nadaje się do rekreacji - zauważa prezes WOPR w Rybniku i dodaje, że właśnie w takich stawach czy jeziorach, które nie są znane pływającym zdarzają się utonięcia. - Nie znamy zbiornika, nie znamy topografii dna, nie znamy głębokości i najczęściej dochodzi do tragedii - przyznaje Sławomir Walento.