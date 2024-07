Rybnik: Mariusz Śpiewok został pełnomocnikiem prezydenta. Będzie odpowiadał za inwestycje i drogi. Co z dyrektorem Centrum Inwestycji?

Rybnik: Mariusz Śpiewok został pełnomocnikiem prezydenta ds. inwestycji i dróg

Obie te inwestycje, a także wszystkie pozostałe realizowane w mieście znajdą się pod nadzorem pełnomocnika prezydenta Piotra Kuczery. Miasto zdecydowało się bowiem na utworzenie takiego stanowiska - do spraw inwestycji i dróg. Rozstrzygnęło już nawet na nie konkurs.

Nowy pełnomocnik prezydenta Piotra Kuczery to były wiceprezydent Gliwic. Z tym miastem związany był przez lata

Ostatnie lata dla Mariusza Śpiewoka to z kolei sprawowanie funkcji zastępy prezydenta Gliwic. - Od lutego 2019 do maja 2024 był wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za rozwój miasta, inwestycje, zarządzanie drogami, gospodarkę komunalną oraz nadzór nad miejskimi spółkami - mówi Agnieszka Skupień.

- W gliwickim magistracie pracował w latach 2000-2010, przechodząc pełną ścieżkę kariery od podinspektora do zastępcy naczelnika wydziału - wskazują w Urzędzie Miasta Rybnika.

Prywatnie Mariusz Śpiewok jest rybniczaninem

Mimo że zawodowe związki Mariusza Śpiewoka prowadzą przede wszystkim do Gliwic, to prywatnie jest on związany z Rybnikiem. Pełnomocnik ds. inwestycji i dróg urodził się w Rybniku. Z miasta pochodzą także jego krewni.