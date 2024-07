Betonowe przystanki do końca roku mają zniknąć z rybnickich ulic. Będą nowe ławki oraz kosze na śmieci. Zmienią się też przystankowe tablice

Betonowe przystanki do końca roku mają zniknąć z rybnickich ulic

I one w ciągu najbliższych kilku miesięcy mają odejść w niepamięć. W ich miejsce mają pojawić się nowe wiaty. Rybniczanom są one dobrze znane. Częściowo od pewnego czasu są już w mieście.

- W tym roku znikną z naszych przystanków wszystkie wiaty betonowe i zostaną zastąpione nowymi, estetycznymi w znanym już standardzie - wskazują w spółce Komunikacja Miejska Rybnik.

Jak informują przedstawiciele miejskiej spółki komunikacyjnej, każda nowa wiata będzie wyposażona w wiatrochron. Zamontowane zostanie na nich również oświetlenie. To pojawi się jednak tylko przy tych wiatach, gdzie jest to możliwe. Nowe wiaty mają zostać także dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Metalowo-szklane czarne wiaty mają być odpowiednio oznakowane - właśnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Mają mieć też znaczniki TOTUPOINT, a wszędzie, gdzie będzie taka możliwość przystankowe perony zostaną wyłożone kostkami sensorycznymi.

I na tym nie zakończą się jednak zmiany na rybnickich przystankach. - Zamawiamy również nowe ławki oraz kosze zgodne z systemem identyfikacji Miasta Rybnika - zapowiadają w Komunikacji Miejskiej Rybnik.