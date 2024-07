Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rybnika najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Na Zalewie Rybnickim odprawiono mszę na wodzie - ZDJĘCIA. Modlono się o bezpieczne wakacje i za tych, którzy odeszli "na wieczną wachtę"”?

Przegląd czerwca 2024 w Rybniku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Na Zalewie Rybnickim odprawiono mszę na wodzie - ZDJĘCIA. Modlono się o bezpieczne wakacje i za tych, którzy odeszli "na wieczną wachtę" Pod hasłem "Mówię Ci: wstań!" odprawiona została msza na wodzie, która miała miejsce na wodach Zalewu Rybnickiego. Msza w tym roku odbyła się już po raz 16. W jej trakcie modlono się m.in. o bezpieczny czas nad wodą podczas tegorocznych wakacji. Nabożeństwo jak co roku przyciągnęło tłumy wiernych. Zobaczcie ZDJĘCIA! 📢 Żar leje się z nieba! Mieszkańcy Rybnika szukają ochłody na kąpielisku Ruda. W najcieplejszym dniu w roku były tam tłumy. Zobaczcie ZDJĘCIA! Ponad 30 kresek na termometrach, skwar jakiego w tym roku jeszcze nie było. Rybniczanie na takie sytuacje mają jednak antidotum. Jest nią ochłoda na największym i najpopularniejszym miejskim kąpielisku, czyli basenie Ruda. Wytchnienia od upału szukało na niej kilka tysięcy mieszkańców. - Sprzedało się około trzy tysiące biletów - wskazywano na kąpielisku w prawdopodobnie najcieplejszy dzień w tym roku.

Prasówka lipiec Rybnik: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rybnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia w woj. śląskim. Nawałnica zniszczyła niewielką wieś. Zdjęcia z lotu ptaka ukazują ogrom strat Tragedia w woj. śląskim! Strażacy wciąż usuwają skutki ostatniej nawałnicy, która nawiedziła woj. śląskie, a tu już na horyzoncie jawi kolejne zagrożenie. I choć burze nie będą aż tak gwałtowne, to strach jest wielki, ponieważ mieszkańcy mają w pamięci ostatnie wydarzenia... Wystarczyło kilka minut i część z nich straciła dorobek życia i (dosłownie) dach nad głową. W naszej galerii zobaczycie, jak wygląda krajobraz po ostatniej nawałnicy, która przeszła m.in. przez Pstrążną i Dzimierz. Zerwane dachy, powalone drzewa...

📢 Dawid Podsiadło w Chorzowie! Na scenie wystąpili Rojek, Vito Bambino, Zawiałow, Kortez i inni. Zobacz zdjęcia i wideo z koncertu Dwa niezapomniane wieczory, 22-23 czerwca 2024 roku, to dni, które na długo pozostaną w pamięci fanów muzyki Podsiadło. Jego trasa stadionowa 360 miała swój finału na Stadionie Śląskim. Podczas koncertu w niedzielę nie zabrakło największych hitów oraz licznych niespodzianek, w tym występów gościnnych takich artystów jak Artur Rojek, Vito Bambino, Daria Zawiałow i wielu innych. Zobacz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego wieczoru 📢 Na Zalewie Rybnickim znów zostanie odprawiona msza św. Ponownie pomodlą się o spokojny sezon nad wodą i za tych, których woda zabrała 30, a więc w ostatniego dnia czerwca, przypada w tym roku ostatnia z czerwcowych niedziel. Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją odprawiona zostanie wtedy msza na wodzie. W tym roku będzie miała ona miejsce już po raz 16. Podobnie, jak w ostatnich latach, wierni zgromadzą się na terenach zielonych Fundacji Elektrowni Rybnik.

📢 W Rybniku przypominają o piwowarskiej historii miasta. W centrum handlowym Focus Park stanęła wystawa na temat rybnickiego browaru Są butelki, kufle, szklanki. Jest nawet kadź, w której warzyło się piwo. A do tego tablice ze zdjęciami i informacjami na temat rybnickiego browaru. Wystawa na jego temat - a dokładnie Galeria Rybnickiego Browaru - stanęła w rybnickim centrum handlowym Focus Park. To miejsce, w którym niegdyś funkcjonował browar. 📢 Rząd podjął decyzję. Budowa CPK będzie kontynuowana. Wciąż brak decyzji co z linią na Śląsku. "Dalej nic nie wiemy" - mówią w Palowicach Flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości - budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - mimo zmiany władzy będzie dalej realizowany. Jego kontynuację zapowiedział premier Donald Tusk. Jednocześnie, jak przekazuje szef rządu, zmianie ma ulec forma, w jakiej powstanie CPK. Na taką, która ma spowodować mniejszą ilość wywłaszczeń. W Palowicach, miejscowości, która mocno ma być dotknięta budową linii kolejowej w ramach CPK czują rozgoryczenie. - Dalej jesteśmy w zawieszeniu - mówi Dominika Baranowicz, sołtys Palowic, tłumacząc, że to efekt braku deklaracji co do dalszych losów linii kolejowej 170, która ma przecinać sołectwo w gminie Czerwionka-Leszczyny.

📢 Pojedziemy bezpośrednim pociągiem z Rybnika i Żor do Charkowa na Ukrainie? Nowy przewoźnik na polskich torach chce uruchomić połączenia RYBNIK. Czy już wkrótce z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor będziemy mogli podróżować bezpośrednim pociągiem do Kijowa i Charkowa na Ukrainie, a także do czeskiej Pragi? To na razie niepewna pieśń przyszłości, choć zamiar uruchomienia takiego połączenia ma czeski przewoźnik Gepard Express, który chce wjechać na polskie tory. Pociągi miałyby kursować od grudnia 2025 roku. 📢 Muzyczne emocje na Festiwalu Górnej Odry w Rybniku! Sylwia Grzeszczak, Bovska, Jacuś i Simon Bizon na scenie - oto ZDJĘCIA Na rybnickim Kampusie oficjalnie zakończył się Festiwal Górnej Odry. Jego ostatnimi akcentami były koncerty. W Rybniku wystąpiło czterech artystów. Wśród nich: Sylwia Grzeszczak i Bovska. Jako pierwszy zagrał rybniczanin, raper Jacuś. Koncerty zakończyły się natomiast występem DJ-a Simona Bizona. Zobaczcie ZDJĘCIA!

📢 Pożar przy Niewiadomskiej w Rybniku. Ogień objął poddasze budynku. Nikt nie odniósł obrażeń RYBNIK. Najważniejsza wiadomość jest taka, że w pożarze, do którego w poniedziałek 24 czerwca po południu doszło w Rybniku, nikt nie odniósł obrażeń. Przed godziną 20, strażacy wciąż prowadzili na miejscu działania. 📢 W KWK Jankowice w Rybniku doszło do pożaru. Na poziomie 700 metrów pod ziemią. Siedem zastępów ratowników interweniuje na kopalni Łącznie siedem zastępów ratowników górniczych bierze udział w akcji pożarowej prowadzonej na rybnickiej KWK ROW, w należącej do niej kopalni Jankowice. Toczy się ona na poziomie 700 metrów pod ziemią. W chwili, gdy stwierdzono pożar, w zagrożonym rejonie przebywało 9 górników. Jak informuje Polska Grupa Górnicza (PGG), do której należy KWK Jankowice, wszyscy zostali bezpiecznie wyprowadzeni i nic nikomu się nie stało.

📢 Służby ratunkowe przed Zabytkową Kopalnią Ignacy. Była straż pożarna, WOPR, a nawet ratownictwo górnicze. Przyjechały tam dla chorego Maksa Służby ratunkowe: od straży miejskiej przez straż pożarną aż po Centralną Stację Ratownictwa Górniczego przyjechały do Rybnika-Niewiadomia, żeby przed tamtejszą Zabytkową Kopalnią Ignacy wziąć udział w Dniu Ratownika i Strażnika Bezpieczeństwa. Był on połączony z piknikiem dla chorego Maksa, z myślą o którym przywieziono też do Rybnika czołg. Można było zobaczyć też kolekcję nastolatka, który jest fanem militariów. Zobaczcie ZDJĘCIA! 📢 Koncerty zakończą Festiwal Górnej Odry. Odbędą się one na rybnickim Kampusie. Wystąpią: Sylwia Grzeszczak, Bovska, Jacuś i DJ Simon Bizon Muzycznie zakończy się 4. edycja Festiwalu Górnej Odry, od którego m.in. w Rybniku rozpoczynają się wakacje. Finał będzie miał miejsce na rybnickim Kampusie. Na ustawionej tam scenie wystąpi czterech artystów. Będą to: Sylwia Grzeszczak, Bovska, Jacuś oraz DJ Simon Bizon. Koncerty będą miały miejsce w niedzielę (23 czerwca). Rozpoczną się o godz. 17:00.

📢 Niszcząca burza nad Pstrążną. Niewielka miejscowość w pow. rybnickim poważnie ucierpiała w nawałnicy. "Jesteśmy odcięci od świata" Pstrążna jest miejscowością, która w największym stopniu ucierpiała w burzy, która przeszła nad regionem. Jak mówią jej mieszkańcy, nawałnica spowodowała, że są oni odcięci od świata. Uszkodzone zostały domy prywatne, ale też miejsca użyteczności publicznej: kościół i szkoła. Ta druga na dzień przed zakończeniem roku szkolnego odwołała zajęcia.

