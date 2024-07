Na Zalewie Rybnickim odprawiono mszę na wodzie - ZDJĘCIA. Modlono się o bezpieczne wakacje i za tych, którzy odeszli "na wieczną wachtę"

Na Zalewie Rybnickim odprawiono tradycyjną mszę na wodzie

Spokojne i bezpieczne wakacje nad wodą to życzenie każdego, kto będzie nad nią wypoczywał. Wprawdzie te tegoroczne rozpoczęły się w województwie śląskim tragicznie: od dwóch utonięć - 9-letniej dziewczynki i 40-letniego mężczyzny - to wszyscy życzą sobie, żeby podobne dramaty już się nie powtórzyły. I właśnie o to modlono się w trakcie mszy na wodzie, która odbyła się w Rybniku.