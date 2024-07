Upalny weekend rybniczanie spędzili na Rudzie. W dwa ostatnie dni czerwca kąpielisko odwiedziło 6 tysięcy osób. Od otwarcia prawie 19 tys. Piotr Chrobok

Dokładnie 6004 osoby zdecydowały się w ostatni weekend czerwca odwiedzić największe rybnickie kąpielisko, czyli basen Ruda. Były to zdecydowanie dwa najcieplejsze dni tego lata. Już we wcześniejsze weekendy na Rudzie była spora frekwencja. W sumie od otwarcia 7 czerwca do końca miesiąca z kąpieliska skorzystano blisko 19 tysięcy razy.