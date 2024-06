Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Rybniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Miało być pięknie, wyszło jak zwykle... Była nadzieja, było ogromne wsparcie kibiców, ale zabrakło szczęścia i umiejętności. Biało-Czerwoni jako pierwsi żegnają się z Euro 2024. Gdyby Polacy grali z taką gracją i klasą, z jaką pokazał się trener polskiej drużyny, to zwycięstwo byłoby nasze, ale niestety... Internauci są w tej kwestii bezlitości! Zobaczcie sami. W naszej galerii znajdziecie memy o porażce Polaków na Euro 2024.

Dwa niezapomniane wieczory, 22-23 czerwca 2024 roku, to dni, które na długo pozostaną w pamięci fanów muzyki Podsiadło. Jego trasa stadionowa 360 miała swój finału na Stadionie Śląskim. Podczas koncertu w niedzielę nie zabrakło największych hitów oraz licznych niespodzianek, w tym występów gościnnych takich artystów jak Artur Rojek, Vito Bambino, Daria Zawiałow i wielu innych. Zobacz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego wieczoru

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nadchodzący weekend województwo śląskie zaprasza na mnóstwo wydarzeń pełnych atrakcji. Od dni Chorzowa, przez festiwal słodkości w Rudzie Śląskiej, po liczne koncerty i imprezy - nie zabraknie okazji do świetnej zabawy. Sprawdź listę najciekawszych wydarzeń zaplanowanych na 28-30 czerwca. Kliknij w zdjęcie i zobacz, gdzie warto wybrać się w najbliższy weekend w woj. śląskim.

Są butelki, kufle, szklanki. Jest nawet kadź, w której warzyło się piwo. A do tego tablice ze zdjęciami i informacjami na temat rybnickiego browaru. Wystawa na jego temat - a dokładnie Galeria Rybnickiego Browaru - stanęła w rybnickim centrum handlowym Focus Park. To miejsce, w którym niegdyś funkcjonował browar.

Flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości - budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - mimo zmiany władzy będzie dalej realizowany. Jego kontynuację zapowiedział premier Donald Tusk. Jednocześnie, jak przekazuje szef rządu, zmianie ma ulec forma, w jakiej powstanie CPK. Na taką, która ma spowodować mniejszą ilość wywłaszczeń. W Palowicach, miejscowości, która mocno ma być dotknięta budową linii kolejowej w ramach CPK czują rozgoryczenie. - Dalej jesteśmy w zawieszeniu - mówi Dominika Baranowicz, sołtys Palowic, tłumacząc, że to efekt braku deklaracji co do dalszych losów linii kolejowej 170, która ma przecinać sołectwo w gminie Czerwionka-Leszczyny.

RYBNIK. Czy już wkrótce z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor będziemy mogli podróżować bezpośrednim pociągiem do Kijowa i Charkowa na Ukrainie, a także do czeskiej Pragi? To na razie niepewna pieśń przyszłości, choć zamiar uruchomienia takiego połączenia ma czeski przewoźnik Gepard Express, który chce wjechać na polskie tory. Pociągi miałyby kursować od grudnia 2025 roku.

Pochodzący z Rybnika Łukasz Kohut, przez kolejne pięć lat będzie wykonywał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich eurowyborach otrzymał aż 107 tysięcy głosów. Do Brukseli startował z list Koalicji Obywatelskiej. To zmiana, ponieważ wcześniej kojarzony był z Lewicą. Teraz wybrany na kolejną kadencję eurodeputowany żegna się z nią.