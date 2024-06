W KWK Jankowice w Rybniku doszło do pożaru. Na poziomie 700 metrów pod ziemią. Siedem zastępów ratowników interweniuje na kopalni

Rybnik: Pożar w kopalni Jankowice. Doszło do niego na poziomie 700 metrów pod ziemią

Niespokojnie rozpoczął się kolejny tydzień pracy dla górników kopalni Jankowice, należącej do zespolonej, rybnickiej KWK ROW. W kopalni doszło do pożaru. - Stwierdzono podwyższony poziom tlenku węgla - przekazuje Aleksandra Wysocka-Siembiga, rzecznik prasowa Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia.

Pożar ma miejsce na poziomie 700 metrów pod ziemią, w rejonie wylotu jednego z tamtejszych chodników. Jak informują przedstawiciele górniczego przedsiębiorstwa, jego pojawienie się zauważono w poniedziałek (24 czerwca), kilkanaście minut po godz. 5:00. Wówczas byli już tam górnicy. Na szczęście nic złego im się nie stało.