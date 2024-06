7-latek z Jejkowic czeka na skomplikowaną operację. Z chorobą walczy od urodzenia - potrzeba sporo pieniędzy

Pomoc dla Pawła Kulika. Trwa walka o życie i zdrowie chłopca

Wózek udało się zakupić dzięki wielu osobom, które wsparły leczenie chłopca. To właśnie ten specjalistyczny sprzęt zastępuje mu niesprawne nóżki. Paweł może odkrywać świat i poznawać nowych przyjaciół. Z zapałem bierze udział w zajęciach doskonalenia techniki jazdy, a także w zawodach organizowanych dla dzieci z niepełnosprawnością. Teraz pojawił się kolejny problem.

- Kiedy ciąża dobiegała końca, lekarze zaobserwowali niepokojące nieprawidłowości. Okazało się, że nasz synek urodzi się z rozszczepem kręgosłupa - mówią rodzice chłopca. Chłopiec zmaga się z chorobami neurologicznymi i poważnymi wadami narządów ruchu, które doprowadzają do postępującej skoliozy. Jeździ na wózku inwalidzkim. - Specjaliści powiedzieli nam, że nasze dziecko nigdy nie będzie chodzić… - dodają rodzice chłopca.

- Trwa poważna walka o kręgosłup synka. Bardzo martwiliśmy się, czy znajdziemy klinikę, która pomoże naszemu Pawełkowi. Przez podwichnięte biodro skolioza postępuje w szybkim tempie. Musimy działać błyskawicznie, by nie doprowadzić do ucisku kręgosłupa na narządy. Na szczęście, synek został zakwalifikowany do poważnej ortopedycznej operacji, dzięki której jego stan ma szansę się poprawić - tłumaczą rodzice Pawełka.

Koszty leczenia Pawła są ogromne, a rodzina nie jest w stanie samodzielnie ich pokryć. Dlatego też zdecydowali się na uruchomienie zbiórki funduszy za pośrednictwem platformy Siepomaga.pl. Zbiórka ma na celu zgromadzenie środków na pokrycie kosztów terapii, leków oraz codziennych wydatków związanych z długotrwałą rehabilitacją.

Pomoc finansowa to nie jedyny sposób, w jaki można wesprzeć Pawła. Każda forma wsparcia – słowa otuchy, udostępnienie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych – jest niezwykle cenna. Wspólne działanie społeczności może znacznie przyczynić się do poprawy sytuacji Pawła i dać mu szansę na powrót do zdrowia.