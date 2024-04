Orfeusz z Rybnika ma zaledwie dwa latka i walczy o życie. "Nie chcemy stracić swojego dziecka". Trwa zbiórka Robert Lewandowski

RYBNIK. Orfeusz Wróbel-Maciaszek, dwulatek z Rybnika cierpi na dystrofię mięśniową, która próbuje mu odebrać to, co najcenniejsze. Mimo swojego młodego wieku, wycierpiał już wiele. - Nie chcemy stracić swojego dziecka. Śmiertelna choroba pociechy to niewyobrażalny dramat, to ból, którego nie da się opisać i koszmar, z którym budzisz się każdego dnia - mówią rodzice chłopca. Ruszyła zbiórka, z której środki dadzą nadzieję chłopcu i jego rodzinie.