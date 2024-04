Mateusz Morawiecki odwiedził Rybnik. Były premier spotkał się z samorządowcami PiS-u. Rozmawiał z nimi o kampanii. Byłej i obecnej

Mateusz Morawiecki odwiedził Rybnik. Były premier spotkał się z samorządowcami PiS-u

Najprawdopodobniej bez jakiegokolwiek echa przeszłaby ta wizyta w Rybniku, gdyby nie zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia. Rybnik odwiedził były premier, Mateusz Morawiecki. Jego przyjazd - wszystko na to wskazuje - był związany z nieoficjalnym spotkaniem. Oficjalnie nigdzie bowiem nie informowano, że szef rządu z lat 2017-2023, pojawi się w mieście.

Spotkanie rybnickich samorządowców z Mateuszem Morawieckim dotyczyło kampanii. Rozmawiano też o wyborach do Europarlamentu

Ich udział w spotkaniu z byłym premierem nie był przypadkowy. Obecność samorządowców tłumaczy internetowy wpis Andrzeja Sączka, który wyjaśnia też powód przyjazdu byłego premiera do Rybnika.

- Rozmawialiśmy o rozpoczętej kampanii do Parlamentu Europejskiego - przekazuje na swoim Facebook'owym profilu, Andrzej Sączek.

Poruszony był też temat kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Choć nie wiadomo, co oficjalnie mówiono lub ustalono, swoim doświadczeniem w tej kwestii mogła podzielić się europoseł Izabela Kloc, która także obecna była na spotkaniu.

Kampania wyborcza do eurowyborów istotnie już trwa. PiS jak na razie nie jest jednak w niej zbyt aktywny. Podczas, gdy pozostałe partie zdążyły już lub obecnie publikują listy kandydatów do Parlamentów w Brukseli i Strasbourgu, największa w tej chwili partia opozycyjna pozostaje nieco w tyle.

Józef Makosz, były prezydent Rybnika będzie współpracował z rybnickim PiS-em?

W spotkaniu z Mateuszem Morawieckim, oprócz przedstawicieli PiS w Rybniku, udział wziął też były prezydent Rybnika - w latach 1990-1998 - Józef Makosz. Jako jedynego poza byłym premierem, z imienia i nazwiska w swoich internetowych wpisach wymienił go, Andrzej Sączek.

- Prezydent Józef Makosz gwarantuje merytoryczne wsparcie naszej działalności - wskazał kandydat na prezydenta Rybnika w niedawnych wyborach samorządowych.

Dokładnie nie wiadomo jednak o jakie wsparcie chodzi. Widoczna jest jednak pewna zmiana politycznej optyki byłego prezydenta miasta. Wprawdzie już podczas kampanii wyborczej, przed drugą turą poparł on kandydaturę Andrzeja Sączka i zdeklarował się jako osoba sympatyzująca z Prawem i Sprawiedliwością, jednak w przeszłości otwarcie popierał Platformę Obywatelską.

Blisko było mu także do jej kandydatów w wyborach samorządowych. W 2014 roku popierał Piotra Kuczerę, a cztery lata wcześniej Marka Krząkałę, oboje byli kandydatami PO.

Z PiS-em z kolei, Józefowi Makoszowi nie zawsze było po drodze. W sieci do dziś można natknąć się na publikacje, w których brutalnie ocenia on postępowanie - związane z kandydowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku - Bolesława Piechy, które ocenia mianem "politycznego szamba".