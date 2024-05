"Iskry Niepodległości" przyjechały do Rybnika. Przez trzy dni na Kampusie... w ciężarówce można było poznać historię wybitnych Polaków

Było ono emitowane w ciężarówce, a konkretnie w jej naczepie na rybnickim Kampusie. Podczas widowiska, prezentowane były sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy przyczynili się do tego, że obecny świat wygląda tak, a nie inaczej.

- Bohaterami są postaci, o których pamiętamy i te nieco zapomniane. Ich osiągnięcia pośrednio lub bezpośrednio wpływają na nasze życie. To część historii, bez której trudno wyobrazić sobie dzisiejszą Polskę, to opowieść o potencjale naszej wspólnoty - informowali jeszcze przed przyjazdem do Rybnika przedstawiciele Instytutu Adama Mickiewicza i Biura "Niepodległa", które - zwłaszcza osoby związane z "Niepodległą" - odpowiada za spektakl "Iskry Niepodległej".