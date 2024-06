Dni Rybnika 2024. Sporo atrakcji szykuje się na rynku. Wystąpi tam m.in. orkiestra policji. Konstrukcja hali namiotowej już stoi

W piątek ruszają Dni Rybnika. Na rynku stanęła konstrukcja zadaszonej hali namiotowej

Ich program i wpisujące się w nie atrakcje znane są już od pewnego czasu. Jeszcze przed ich ogłoszeniem, z pewnością trwały prace nad ich skonstruowaniem. Obecnie do Dni Rybnika pozostają już w zasadzie tylko godziny. I wciąż sporo się dzieje, żeby ich przebieg był jak najlepszy.

- Przygotowania do Dni Rybnika 2024 idą pełną parą - zapewniają w rybnickim Urzędzie Miasta, który za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych podzielił się zdjęciami z prac na rynku.

Co tam się działo? Pojawiła się na nim specjalna ekipa, której zadaniem było postawienie metalowej konstrukcji. Jest to stelaż hali zadaszonej hali namiotowej. To właśnie pod nią mieszkańcy, którzy przyjdą na Dni Rybnika na rynek będą mogli usiąść i spod niej oglądać występy.