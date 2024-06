Typowy dzień w Rybniku... ale w PRL! Zobacz stare ZDJĘCIA. Rozpoznasz te miejsca czy budynki? Tak kiedyś żyli rybniczanie red

Czy pamiętacie taki Rybnik? Spójrzcie na te piękne obrazy z naszego miasta, pochodzące z lat 70., 80. i 90. Ludzie spacerują ulicami, robią zakupy, spieszą się do pracy. Patrząc na te ujęcia, nie można oprzeć się nostalgii za tym niepowtarzalnym Rybnikiem sprzed lat. Wtedy to miasto tętniło życiem. Przejrzyjcie te fotografie i zobaczcie, czy nie znajdziecie na nich kogoś z waszej rodziny: dziadków, rodziców... A może rozpoznacie ważne dla Was miejsca?