Pojedziemy bezpośrednim pociągiem z Rybnika i Żor do Charkowa na Ukrainie? Nowy przewoźnik na polskich torach chce uruchomić połączenia

Nowy przewoźnik na polskich torach? Z Gepard Express z Rybnika i Żor na Ukrainę

"Rzeczpospolita" poinformowała, że prywatny czeski przewoźnik Gepard Express, chce uruchomić połączenia kolejowe przez Polskę. Serwis zdopravy.cz precyzuje, że czeski przewoźnik chciałby od grudnia 2025 roku uruchomić pięć nowych dalekobieżnych linii kolejowych w całej Europie. Część z nich miałaby przebiegać przez Polskę.

A chodzi między innymi o połączenie z Pragi do Charkowa. Czeski przewoźnik chce uruchomić codzienne połączenia na tej linii, przez czeską Ostrawę i polskie Chałupki, Wodzisław Śląski, Rybnik, Żory, Kraków czy Rzeszów. Podróż z Rybnika do Charkowa zajęłaby jednak całą dobę.

Gepard Express ma również w planach uruchomienie połączeń z Pragi do Terespola, które miałyby kursować dwa razy dziennie. Ciekawie prezentuje się za to planowane połączenie z chorwackiego Splitu, przez Węgry, Słowację i Czechy, dalej przez Chałupki, Wodzisław Śląski, Rybnik, Katowice, Warszawę, aż do Wilna na Litwie. Podróż między Splitem a Rybnikiem zajęłaby ponad 23 godziny. Z kolei z Rybnika do Wilna, bezpośrednim pociągiem można byłoby dojechać w niecałe 14 godzin.