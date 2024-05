Jest powrót codziennych połączeń kolejowych Gliwice - Rybnik. Tak wygląda rozkład jazdy pociągów - sprawdź!

Wracają codzienne połączenia kolejowe między Gliwicami a Rybnikiem

Coraz bliżej powrotu codziennych połączeń kolejowych między Gliwicami a Rybnikiem, które będą kursowały przez Leszczyny i Knurów. To właśnie ta ostatnia miejscowość, w 2000 roku została odcięta od kolejowej mapy Polski. Przywrócenia połączeń kolejowych przez Knurów, od lat domagał się między innymi Robert Kufieta ze Stowarzyszenia Kolej na Knurów, który mobilizował mieszkańców do walki o zatrzymywanie się pociągów osobowych w Knurowie. Wreszcie udało się w grudniu 2018 roku, gdy po raz pierwszy na stacji zatrzymał się weekendowy pociąg "Kubalonka" relacji Gliwice-Rybnik-Wisła Głębce. Kilka lat później, dołączył do niego pociąg relacji "Salmopol" z Gliwic przez Knurów i Rybnik do Żywca.