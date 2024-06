Na dworcu kolejowym w Rybniku nie działa winda. Do awarii doszło ponad miesiąc temu. "Stwierdzono uszkodzenia istotnych elementów dźwigu"

Na dworcu kolejowym w Rybniku nie działa winda

Będą mieli dodatkowe możliwości, bo dzięki zmienionemu rozkładowi jazdy będzie możliwość dojazdu nad morze - do Gdańska czy Świnoujścia, a nawet zagranicę - do austriackiego Grazu. Od kilku dni po latach przerwy odzyskali też możliwość bezpośredniego dojazdu koleją do Gliwic. Może być jednak tak, że mimo takich możliwości, podróżni z Rybnika nie będą mogli korzystać z czegoś o wiele bardziej podstawowego, a konkretnie windy.

Winda nie działa już od ponad miesiąca. Wkrótce ma zostać zastąpiona nową

- Obecnie wykonawca oczekuje na dostawę planowaną na 12 czerwca (odpowiedź od PKP PLK do naszej redakcji dotarła 13 czerwca - przyp. red), po czym niezwłocznie przystąpi do działań serwisowych - przekazuje Dorota Szalacha.

Co z niepełnosprawnymi? PKP zaznacza, że mają zapewnioną komunikację

Niedostępność windy na dworcu kolejowym może być problemem dla osób z ciężkimi bagażami. Mogą one jednak zacisnąć zęby i przy odpowiedniej ilości krzepy zanieść torby lub walizki na peron. Nie do pokonania jest to natomiast sytuacja dla osób niepełnosprawnych. PKP PLK zapewnia jednak, że mogą one w pełni korzystać z rybnickiego dworca i jego peronów.