Kupiliście w Decathlonie, Pepco, Castoramie, Action... - te produkty? PILNE! One są NIEBEZPIECZNE - oddaj lub wyrzuć! Sprawdź listę

Kupiliście w Decathlonie, Pepco, Castoramie, Action... - te produkty? PILNE! One są NIEBEZPIECZNE

Hulajnoga, podkładka pod mysz, kamizelka ratunkowa, niebezpieczna lina, bransoletka z ołowiem, wadliwy rowerek dla dzieci, przedłużacz może cię porazić, w lalce wykryto podwyższony poziom plastyfikatorów, co może być niebezpieczne dla zdrowia, kółko do wody dla dzieci może się odwrócić i do prowadzić do utonięcia, latarnia gazowa może zapłonąć... - powody wycofania produktów bywają bardzo różne. Najczęściej oddając je do sklepu nie trzeba mieć żadnego paragonu i zwrócone zostaną pieniądze! Sprawdź, czy masz te rzeczy w swoim domu! Wszak dalsze ich użytkowanie jest najzwyczajniej w świecie NIEBEZPIECZNE!