Przedłużono areszt dla Adama G. Sąd postanowił, że były poseł i senator PiS pozostanie "za kratkami" jeszcze przez co najmniej trzy miesiące

Adam G., były poseł i wiceminister nadal w areszcie. Sąd przedłużył aresztowanie

Z informacji przekazywanych przez prokuraturę wynika, że były parlamentarzysta "za kratkami" ma przebywać do końca wakacji, dokładnie do 31 sierpnia 2024 roku.

Areszt dla Adama G. przedłużono ponownie. Wcześniej sąd identyczną decyzję podjął w marcu

Z tą decyzją nie zgadzała się żona Adama G., Ewa Gawęda, która złożyła na nią zażalenie. Trafiło ono do Sądu Okręgowego w Rybniku. Ten nie podzielił jednak opinii byłej senator.

Do teraz zdaniem sądu, istnieją przesłanki, z powodu których G. nie powinien opuszczać aresztu. - Sąd postanowił przedłużyć tymczasowy areszt dla Adama G. ze względu na m.in. obawę matactwa oraz zagrożenie surową karą - podaje powody, dla których wodzisławski Sąd Rejonowy podjął taką, a nie inną decyzję co do dalszego aresztowania G., prok. Przemysław Nowak.