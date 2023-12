Sprawa byłego posła Grzegorza J. wciąż w toku. Nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Były poseł PiS usłyszał zarzuty korupcyjne PAP Robert Lewandowski

RYBNIK. W poniedziałek 11 grudnia, przed Sądem Rejonowym w Rybniku odbyła się kolejna sprawa w procesie byłego posła Grzegorza J. z Rybnika. J. odpowiada za przyjmowanie łapówek w zamian za rekomendowanie i przyczynianie się do zatrudnienia różnych osób w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Nie przyznaje się do winy. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, przed sądem nie doszło do wygłoszenia mów końcowych.