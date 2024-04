W Czerwionce-Leszczynach zbierają banery wyborcze, żeby wysłać je na Ukrainę. Trafią do Donbasu. Będą służyć jako nosze, izolacje dachów

W Czerwionce-Leszczynach zbierają banery wyborcze, żeby wysłać je na Ukrainę

- Po zakończonej kampanii pomyśleliśmy co można zrobić z takim ogromem banerów, którymi były oblepione nasze miasta i wsie. Poszukaliśmy w internecie i tak udało nam się trafić na pana Krzysztofa Adamskiego i jego Stowarzyszenie HOPE. Nawiązaliśmy kontakt, opowiedział nam o swojej akcji, a my postanowiliśmy się w nią włączyć - tłumaczy Agnieszka Nazaruk, koordynatorka akcji w Czerwionce-Leszczynach, a jednocześnie przedstawicielka Wspólnoty Śląskiej Ciosek.

Jak przyznają przedstawiciele komitetu, który także brał udział w wyborach, udział w akcji to efekt internetowych poszukiwań, które miały dać odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać powyborczy baner.

A na czym dokładnie polega akcja, która odbywa się pod hasłem "Baner wyborczy ratuje życie"? W ogromnym skrócie chodzi o wspomniane przekazanie go na Ukrainę, gdzie zostanie on odpowiednio wykorzystany w związku z toczącą się wojną.

Banery w Donbasie mogą służyć nawet jako prowizoryczne nosze

W Donbasie - bo to właśnie tam mają zostać przekazane wszystkie zebrane banery - mają one być wykorzystywane jako torby, czy worki, a nawet jako tymczasowe, prowizoryczne nosze medyczne. Baner wyborczy może być też wykorzystany do izolacji dachu czy podłogi zniszczonych w trakcie działań wojennych obiektów.