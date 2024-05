Rybnik obchodził 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w bazylice i na rynku. Dziś na Kampusie rozpoczną się koncerty

Przy okazji święta Konstytucji 3 Maja, prezydent Rybnika wspomniał też kolejną istotną rocznicę, która miała miejsce 1 maja. Przypadało wtedy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

- Równo 20 lat temu przypieczętowaliśmy naszą przynależność do Europy, stając się częścią Unii Europejskiej. Przez te 20 lat mocno zmienił się świat, zmieniła się Polska, ale zmieniła się też sama Unia Europejska. Jedno pozostało niezmienne. Bycie częścią tej europejskiej rodziny to nie tylko przywilej, to również zobowiązanie do współpracy, do obrony wspólnych interesów, do pielęgnowania wartości, które nas definiują - mówił Piotr Kuczera, który na koniec zauważył, że rybniczanie jako Ślązacy, Polacy, Europejczycy mogą 3 maja świętować wręcz potrójnie.