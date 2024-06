Dni Rybnika 2024 już w najbliższy weekend - PROGRAM. Będzie festiwal "Złota Lira", występ policyjnej orkiestry, pokaz mody oraz...

Dni Rybnika odbędą się w najbliższy weekend

Rokrocznie, mniej więcej w tym samym czasie - w okolicach połowy czerwca - rybniczanie mogą obchodzić święto miasta, podczas odbywających się wówczas Dni Rybnika. Żadnego wyjątku od tej niepisanej reguły nie będzie również i w tym roku. Mieszkańcy Rybnika ponownie będą mogli świętować dni miasta. Będą się one odbywały przez cały najbliższy weekend.

- Dni Rybnika potrwają od 14 do 16 czerwca - zapowiadają w rybnickim Urzędzie Miasta, który przedstawił już pełny program wydarzenia.

Jak z niego wynika, tegoroczne Dni Rybnika będą się odbywały w kilku lokalizacjach. Zawitają one m.in. na rybnicki rynek, do otwartej przed kilkoma miesiącami Galerii Sztuki Rzeczna, a także do oddanego do użytku po rewitalizacji przed ledwo miesiącem Parku Czempiela w Rybniku-Niedobczycach.