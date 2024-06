Mieszkania TBS-u na ul. Hallera w Rybniku coraz bliżej. Straż pożarna dokonała odbiorów. Potrzebna już tylko zgoda nadzoru budowlanego

Mieszkania TBS-u na ul. Hallera w Rybniku coraz bliżej. Straż pożarna dokonała odbiorów

Zgoda strażaków na zamieszkanie w bloku dała możliwość wykonania kolejnych formalności, koniecznych do zrealizowania przed wprowadzeniem się do mieszkań, lokatorów.

Niedawno wskazywano, że to kwestia już tylko kilku tygodni i wydaje się, że tym razem ten termin nie zostanie przekroczony. Lokatorzy, którzy będą mieszkać w nowo wybudowanym przez rybnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego bloku przy ul. Hallera mają wkrótce otrzymać do nich klucze.

Tym samym, nowy termin wręczania kluczy, który wyznaczono na przełom czerwca i lipca zdaje się być bardzo realny do dotrzymania.

- Składamy dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. A to oznacza, że przed nami ostatnia prosta związana z dokumentami i ...wręczymy klucze - zapowiadają w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Rybniku.

Lokatorzy klucze do mieszkań na Hallera mieli już otrzymać jakiś czas temu. Nie mają ich jeszcze z winy Tauronu?

Końcówka czerwca lub początek lipca to jednak termin, nieco opóźniony względem tego, co wcześniej zakładano. Już przed kilkoma miesiącami deklarowano, że przekazanie kluczy lokatorom to kwestia tygodni. Tak się jednak nie stało, a winę za opóźnienie zdaniem Urzędu Miasta w Rybniku ponosi dostawca energii, czyli Tauron, który później niż planowano dokonał podłączeń.