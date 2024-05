Trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. Przez ponad miesiąc, mieszkańcy mogą składać projekty na miejskie inwestycje

Trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku

Niedawno - podczas wyborów samorządowych - mieli wpływ na to, kto jako radny i jako prezydent będzie kierował miastem, a teraz sami po części będą mogli wejść w buty radnych i zdecydować, jak spożytkować miejskie pieniądze. W Rybniku ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, w którym to mieszkańcy swoimi głosami decydują o tym, co powstanie w mieście.

W tym roku, Budżet Obywatelski w Rybniku odbywa się już po raz 12. Zgodnie z jego zasadami, realizacja wskazanych w nim pomysłów odbywać się będzie w kolejnym - 2025 - roku. Fundusze w rybnickim BO na 2025 rok są największe w całej historii budżetu w mieście.