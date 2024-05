Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Rybnik, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Te dzieci zaginęły w woj. śląskim - ZDJĘCIA! Za nami Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Z tej okazji publikujemy wizerunek osób, które zaginęły w wieku dziecięcym i nadal nie wróciły do domu. Aktualny wiek tych osób to nawet 40 lat. Bliscy wciąż mają nadzieję na szczęśliwe odnalezienie. Widziałeś ich?

36 osób napisało w sobotę 25 maja, w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu dyktando z języka śląskiego. To był już 10. Diktand Gŏdki Ślōnskij. Tekst przeczytała znana aktorka Grażyna Bułka, a jury przewodniczyła prof. Jolanta Tambor. Podczas sprawdzania prac wystąpił zespół Koher. Jubileuszowe dyktando najlepiej napisali Sebastian Reinhold Handÿ-Fischer, Marcin Lisicki, Jakub Ćmiel, wygrywając ex aequo. Nagrody ufundowali europoseł Łukasz Kohut i senator RP Piotr Masłowski.

RYBNIK. Ilu rybniczan pamięta jeszcze, że w mieście przez ponad 100 lat funkcjonował browar? Okazuje się, że niewielu. Centrum Handlowe Focus Park, które powstało w samym sercu miasta w miejscu dawnego browaru chce to zmienić i przypomnieć browarnicze tradycje Rybnika. Będzie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa. Dawny browar rybnicki zasługuje na to, żeby odkryć go na nowo. Dlatego w czerwcu w przestrzeni Focus Park otwarte zostanie mini Muzeum Rybnickiego Browarnictwa.

NIEWIADOM. To już w sobotę 25 maja, niezmiennie w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu odbędzie się 10. Diktand Gŏdki Ślōnskij. Tekst przeczyta Grażyna Bułka - aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, znana ostatnio z monodramu „Mianujom mie Hanka”. Jury będzie przewodniczyła prof. Jolanta Tambor. Podczas sprawdzania prac wystąpi zespół Koher. Do wygrania cenne nagrody ufundowane m.in. przez europosła Łukasza Kohuta i senatora RP Piotra Masłowskiego.

Najtańsze ogródki działkowe w Rybniku! Wiosna w pełni, za chwilę lato - najlepszy czas na rozejrzenie się za ogródkiem działkowym. Czemu? Własne zaciszne miejsce, kawałek zieleni, grill... To idealna opcja na upalne letnie dni oraz ciepłe wieczory. Czujecie się zachęceni? Zobaczcie koniecznie nasze zestawienie najtańszych ogródków działkowych w Rybniku. Nie trzeba wydać majątku, by mieć oazę zieleni w środku miasta...

Oficjalne otwarcie Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej zaplanowano na piątek, 24 maja, ale wiele atrakcji przygotowano także przez cały weekendy. Warto się tam wybrać w sobotę i niedzielę. My odwiedziliśmy centrum już w środę i wiecie co Wam powiemy... jest fantastyczne!

Nadmierna prędkość w stosunku do panujących na drodze warunków - zdaniem policjantów z Rybnika - była przyczyną wypadku, do którego doszło w miejscowości Dzimierz (pow. rybnicki). Na ul. Rzuchowskiej, kierujący busem 19-latek wjechał w betonowe ogrodzenie. Po zderzeniu z płotem, auto przewróciło się na bok.

Co najmniej trzy pożary, w tym dwa jednego dnia i jeden, w wyniku którego spaliło się 7 kontenerów na śmieci ma na swoim koncie 60-latek, który wpadł w ręce rybnickich policjantów. Mężczyznę rozpoznał zastępca komendanta komisariatu w Boguszowicach. To właśnie w tej rybnickiej dzielnicy, podkładał on ogień pod śmietniki. To kolejny podpalacz zatrzymany w tej części miasta.

Druhowie z Rybnika-Niewiadomia już wkrótce będą mogli rozgościć się w swojej nowej siedzibie, wybudowanej w ramach projektu ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. „Pomóż nam pomagać Tobie – budowa remizy strażackiej” – to projekt, który zyskał najwięcej głosów rybniczan w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie w ramach rybnickiego budżetu obywatelskiego 2022.