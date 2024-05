Budowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna bedzie droższa. Kiedy zakończą się prace?

Na sierpień 2025 roku zaplanowane jest zakończenie robót budowlanych przy budowie odcinka Drogi Regionalnej, pomiędzy ulicą Wodzisławską, a ulicą Sportową. Ostateczny termin oddania drogi do użytkowania będzie jednak uzależniony od procedur odbiorowych, które rozpoczną się po zakończeniu prac budowlanych. Pierwotnie otwarcie tego odcinka planowane było na wiosnę 2025 roku.

- Wydłużenie terminu wynika z podpisanego aneksu do umowy z wykonawcą - firmą Budimex S.A. z Warszawy - zwiększającego wynagrodzenie dla wykonawcy. Było to związane z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi w technologii kolumn przemieszczeniowych betonowych, co z kolei wynikało z odmiennych warunków gruntowo-wodnych - tłumaczy Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Rybniku.