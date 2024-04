Dzieje się na budowie drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Prace ziemne są zaawansowane w 70 proc.

Spore postępy przy budowie drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna

Droga regionalna Racibórz-Pszczyna. 4 kilometry nowej trasy

W ramach inwestycji powstaje nieco ponad 4-kilometrowy odcinek drogi. To dwa pasy ruchu w każdym kierunku, obiekty inżynierskie, cztery wiadukty, rondo oraz węzeł z ulicą Grota-Roweckiego. Nastąpi również przebudowa istniejących sieci i oświetlenia ulicznego. Inwestycję realizuje wybrana w przetargu firma Budimex S.A. z Warszawy za kwotę nieco ponad 268 mln zł. Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.

Większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej, została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł - w tym 290 mln zł to środki z UE.

Prace przy budowie odcinka pomiędzy ulicą Wodzisławską a ulicą Sportową ruszyły 15 września 2023 roku. Wykonawca ma 18 miesięcy na ich zrealizowanie. Otwarcie tego odcinka planowane jest na wiosnę 2025 roku.