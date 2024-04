Trwa remont DW925 w Przegędzy. Kierowcy skracają sobie drogę i pędzą obok szkoły. W miejscowości pojawiły się specjalne, ostrzegające banery

W Przegędzy kierowcy skracają sobie drogę i pędzą obok szkoły. Pojawiły się specjalne, ostrzegające banery

"Kierowco! Uważaj. Tędy dzieci chodzą do szkoły. Zwolnij!" - można przeczytać na banerach wiszących przy ul. Powstańców oraz Szkolnej w Przegędzy.

Kierowcom uwagę zwracają wiszące na płotach banery. Pojawiły się na nich sporej wielkości, przykuwające uwagę żółto-czarne płótna z białym i czerwonymi napisami. Znajdują się one w Przegędzy - niewielkiej miejscowości w gminie Czerwionka-Leszczyny, w powiecie rybnickim.

Zazwyczaj to drogowe znaki informują lub ostrzegają kierowców o ewentualnym niebezpieczeństwie na drodze czy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Ten przypadek jest jednak nietypowy, dlatego jest inaczej. A jak jest?

Banery w Przegędzy to efekt remontu DW925. I nieoficjalnego objazdu kierowców

Zawieszenie banerów jest podyktowane trwającym m.in. w miejscowościach powiatu rybnickiego - w tym także w Przegędzy - remontem DW925. To trasa prowadząca z Rybnika w kierunku autostrady A1 i wjazdu na nią w Stanowicach. Z drugiej strony można nią dotrzeć właśnie do Rybnika.

Jeżdżący przez Przegędzę kierowcy znaleźli na to jednak sposób i wytyczyli swój nieoficjalny objazd. Prowadzi on właśnie ulicami Powstańców oraz Szkolną. W ten sposób bez konieczności oczekiwania na "światłach", kierowcy bocznymi drogami są w stanie dojechać w stronę Rybnika.

Na ul. Powstańców i Szkolnej miało mieć miejsce kilka drobnych kolizji

To, co dla nich jest jednak ułatwieniem, stanowi spory problem dla innych. O bezpieczeństwo swoich dzieci drżą rodzice. Składa się bowiem tak, że ulicami Powstańców i Szkolną do szkoły chodzą najmłodsi mieszkańcy Przegędzy. I właśnie ze względu na nich zawieszono wspomniane banery.