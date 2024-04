Samochody Google wyruszyły w Polskę! Które miasta sfotografują? Oto LISTA 2024. Zobacz NAJCIEKAWSZE zdjęcia.... tych zaskoczonych

Google zaktualizuje zdjęcia Street View w wielu miastach w Polsce! Samochody Google z charakterystyczną kamerką 360 stopni pojawią się w każdym z naszych województw! Zdjęcia będą robione w terminie od marca 2024 do października 2024 .

Zobacz, co samochody Google uchwyciły do tej pory w kraju i na świecie. Internetowi trolle, pijani imprezowicze i różne dziwne rzeczy przedostały się przez czujne oczy wujka Google.

Gdzie dokładnie się pojawią samochody Google? Oto pełna LISTA 2024:

Street View to jedna z najpopularniejszych funkcji Map Google. To dzięki niej możecie wirtualnie podróżować po świecie, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych (prawie cała sfera). To widoki z poziomu ulicy. Funkcja ta jest dostępna od 25 maja 2007 r. i początkowo obejmowała tylko pięć amerykańskich miast. Teraz Street View obejmuje cały świat.

