Rybnik: Ósmoklasiści zdają kolejny egzamin. Drugiego dnia czekał ich test z matematyki. W SP w Leszczynach młodzież nastawiona pozytywnie

Młodzież z Leszczyn przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty - zobaczcie ZDJĘCIA

Majowy maraton egzaminów trwa w najlepsze. W szkołach średnich w dalszym ciągu odbywają się matury, natomiast w Szkołach Podstawowych, uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Ci drudzy drugiego dnia zmagań z testami na zakończenie nauki w podstawówce mierzyli się z egzaminem z matematyki.

Zdają go uczniowie wszystkich klas ósmych w całym kraju. Wyjątku nie stanowili też więc ósmoklasiści z Leszczyn, uczęszczający do tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 3. Do egzaminu przystąpiło ich około 20. Jeszcze przed jego rozpoczęciem zdawali się być nastawieni pozytywnie.