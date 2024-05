Które pole w rybnickiej edycji Monopoly będzie najwięcej warte? Zdecydują o tym internauci. Trwa głosowanie na Facebook'owym profilu miasta

Które pole w rybnickiej edycji Monopoly będzie najwięcej warte? Zdecydują o tym internauci

Mieli mieć swój udział w jej tworzeniu i faktycznie będą go mieli. Głos mieszkańców Rybnika zostanie wzięty pod uwagę przy okazji tworzonej miejskiej edycji popularnej planszówki Monopoly. Rybniczanie zadecydują, które z pól, jakie trafi na planszę gry będzie miało najwyższą wartość.

Rybnickie wydanie Monopoly będzie dostępne w sprzedaży przed tegorocznym Bożym Narodzeniem

Wiadomo, że w sumie rybnickie Monopoly będzie składało się z ponad 40 miejsc. Czy będą jeszcze jakieś, co do których będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy? Na to pytanie jak na razie nie ma odpowiedzi.