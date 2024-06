Rybnik: Ulica Niedobczycka będzie wyłączona z ruchu. Zostanie zamknięta okres całych wakacji, ponad dwa miesiące. Przejdą nią tylko piesi

Rybnik: Wyłączą z ruchu ul. Niedobczycką. Na ponad dwa miesiące - całe wakacje

Początek wakacji na pewno ucieszy większość - o ile nie wszystkich - rybnickich uczniów. Niekoniecznie zadowoleni będą z niego jednak rybniccy kierowcy. To dlatego, że wraz z pierwszym dniem wakacji rozpoczną się dla nich drogowe utrudnienia. Będą one dotyczyły dzielnicy Niedobczyce. Dokładnie przebiegającej przez nią ul. Niedobczyckiej.

W związku z remontem ul. Niedobczyckiej, wyznaczono objazdy

W okresie od 24 czerwca do 1 września ul. Niedobczycka - jej zamknięty, liczący sobie ok. 200 metrów fragment - będzie dostępna jedynie dla pieszych. Kierowcy, którzy będą ją musieli omijać, będą musieli poruszać się objazdami. Te zostały już wytyczone. Będzie można nimi dojechać do ul. Górnośląskiej oraz ul. Plebiscytowej.