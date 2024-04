Wyprzedzanie przyczyną śmiertelnego wypadku w Lyskach? Policja ustaliła, że motocyklista chcąc uniknąć zderzenia z autem, wjechał w bariery Piotr Chrobok

Szczegółowe przyczyny i okoliczności wciąż są przez nich ustalane, jednak jak wynika z tego, co już wiedzą śledczy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, wszystko wskazuje na to, że manewr wyprzedzania był przyczyną tragicznego wypadku, do którego doszło w Lyskach. Na ul. Dworcowej rozbił się motocykl. Zginęła w nim 15-letnia dziewczyna. 40-letni kierowca jednośladu walczy o życie w szpitalu.