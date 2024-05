Droga między Rybnikiem a Rudą Śląską w remoncie. Na jakim etapie są prace?

Trwa przebudowa drogi między Rybnikiem a Rudą Śląską

Jeszcze dwa lata - według planów - ma potrwać remont drogi wojewódzkiej nr 925, między Rybnikiem a Rudą Śląską. Przebudowa drogi, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, obejmuje blisko 24-kilometrowy odcinek, przebiegający d granicy Rudy Śląskiej z Mikołowem do granicy Rybnika z gminą Czerwionka-Leszczyny. Równolegle, prace prowadzone są w kilku miejscach.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925. "Droga była w bardzo złym stanie technicznym"

- Nowa droga będzie dostosowana do nacisku pojedynczej osi 11,5 tony. Zmieniona będzie geometria skrzyżowań. Istniejące chodniki zostaną przebudowane i powstaną nowe ich odcinki. Będą drogi rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy do posesji. Podobnie zatoki autobusowe będą przebudowane i wybudowane nowe - informuje ZDW w Katowicach.

Na przystankach autobusowych wykonane będą jednocześnie krawężniki „peronowe”, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną miejsca do kontroli ruchu. Przebudowane zostaną również przepusty i obiekty mostowe. Zastosowana będzie tzw. cichsza nawierzchnia. Jak podkreśla ZDW, inwestycja realizowana jest w części na obszarze występowania szkód górniczych, co powoduje konieczność stosowania odpowiednich technologii.