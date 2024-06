Sprzed autostrady A1, na remontowanej DW925 w Stanowicach zniknęło wahadło. Dojazd nadal jednak objazdem. Kierowcom z Rybnika sporo zajmuje

Sprzed autostrady A1 w Stanowicach zniknęło wahadło. Dojazd nadal jednak objazdem

Nadal jest trudny, ale mimo wszystko nieco ułatwiony dla kierowców jadących w kierunku autostrady A1, dojazd do niej. Zmotoryzowani rybniczanie w dalszym ciągu muszą korzystać z objazdu, jaki poprowadzono przez dzielnicę Kamień i dalej przez Leszczyny, aż wreszcie przez Stanowice w których wjeżdżają oni na autostradę.

Przed samym wjazdem na A1 nie muszą oni już jednak stać na "wahadle". Na tym fragmencie remontowanej Drogi Wojewódzkiej nr 925 zmieniła się bowiem organizacja ruchu. Obecnie odbywa on się tam bez większych utrudnień.

Przy wjeździe na autostradę w Stanowicach będą się jeszcze toczyły roboty. Utrudnienia niewykluczone

Nie oznacza to jednak, że w tym miejscu nie będzie już żadnych utrudnień. Tych bowiem zarządca drogi nie wyklucza.

Wahadło pojawiło się w innym miejscu, jadąc od Rybnika...

Wprowadzenie ruchu bez jakichkolwiek ograniczeń przy wjeździe na autostradę A1 w Stanowicach w przypadku kierowców z Rybnika niewiele jednak zmienia. Właściwie to nie zmienia nic. Dlaczego? Bo ruch wahadłowy pojawił się w innym miejscu, na dojeździe do A1.

Teraz obowiązuje on na krótkim fragmencie DW924, na ul. Wyzwolenia, tuż przed rondem u zbiegu ul. Wyzwolenia, Zwycięstwa oraz Żorskiej, na wysokości budowanego supermarketu. Teraz to tam, rybniccy kierowcy muszą odczekać swoje.

Są jednak osoby, które na likwidacji ruchu wahadłowego skorzystały. To kierowcy ze Szczejkowic oraz wszyscy, którzy do autostrady dojeżdżają od strony Żor. Ich bowiem "wahadło" na ul. Wyzwolenia nie dotyczy.

Remont DW925 potrwa jeszcze niecałe dwa lata

Zanim kierowcy jadący z kierunku Rybnika swobodnie dotrą do autostrady A1 wyremontowaną DW925, minie jeszcze sporo czasu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prowadzony remont potrwa jeszcze niecałe dwa lata. Termin jego zakończenia wyznaczono dokładnie na 17 kwietnia 2026 roku.

Obecnie, od wysokości przejazdu kolejowego Rybniku-Kamieniu dojazdu do autostrady nie ma. Tuż zanim obowiązuje bowiem zakaz ruchu który nie dotyczy jedynie m.in. autobusów komunikacji miejskiej, dojazdu mieszkańców do domu czy do placówek handlowych.

Na tym fragmencie też wprowadzony został ruch wahadłowy. Wahadeł jest tam kilka. Są już też tam jednak i takie fragmenty którym jedzie się nowo wylanym asfaltem. Nie brakuje też natomiast takich, gdzie nawierzchnia drogi została całkowicie zdarta oraz takich, na których na nowo układana jest podbudowa pod nową nawierzchnię asfaltową.