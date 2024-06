48-latek z Rybnika spieszył się, żeby zawieźć dziecko do szkoły. Na autostradzie pędził na złamanie karku. Gnał prawie 200 km/h Piotr Chrobok

Pędzącego mężczyznę nagrano na policyjny wideorejestrator. Facebook/Śląska Policja

Blisko 200 km/h - dokładnie 197,7 - pędził na autostradzie mieszkaniec Rybnika, którego zatrzymała autostradowa grupa SPEED. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że spieszy się, ponieważ wiezie swoje dziecko do szkoły. To nie przekonało jednak mundurowych, którzy ukarali go mandatem.