Rybnik: Kolejny podpalacz z Boguszowic w rękach policji. 60-latek podpalał śmietniki - zobacz WIDEO Piotr Chrobok

Co najmniej trzy pożary, w tym dwa jednego dnia i jeden, w wyniku którego spaliło się 7 kontenerów na śmieci ma na swoim koncie 60-latek, który wpadł w ręce rybnickich policjantów. Mężczyznę rozpoznał zastępca komendanta komisariatu w Boguszowicach. To właśnie w tej rybnickiej dzielnicy, podkładał on ogień pod śmietniki. To kolejny podpalacz zatrzymany w tej części miasta.