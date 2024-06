Na ulicach Rybnika odbędzie się Półmaraton Księżycowy. Pobiegnie ponad 1000 uczestników. Będą utrudnienia. Dotyczą samochodów i komunikacji

Na ulicach Rybnika odbędzie się Półmaraton Księżycowy. Będą utrudnienia w ruchu

Drogi, którymi prowadzi trasa półmaratonu i na których należy spodziewać się utrudnień to m.in. ulica Gliwicka, gdzie usytuowany jest start i meta biegu. Ponadto będą one występować też na ul. Rudzkiej, Podmiejskiej czy Lipowej.

- Na czas imprezy od od 22 czerwca od godz. ok. 20:00 do 23 czerwca do godz. ok. 2:00 zostaną całkowicie lub częściowo wyłączone z ruchu ulice na trasie półmaratonu - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika.

Nocą prawdopodobnie nie będą szczególnie dotkliwe, ale jeszcze wieczorem mogą dać się we znaki. Kierowcy w Rybniku muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami drogowymi, które będą występowały w mieście w związku z odbywającym się w nim Półmaratonem Księżycowym.

Na czas utrudnień wytyczono objazdy

Ponieważ ulice, którymi pobiegną uczestnicy biegu często znajdują się na drogach drogach wylotowych do innych miast lub do nich prowadzą, zadecydowano o wyznaczeniu objazdów. Kierowcy będą mogli nimi dojechać do Bytomia, Katowic, Żor i Gliwic, jak również do centrum Rybnika, Pszczyny, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Chałupek i Rud.

Jeśli o pierwszych kilka miast chodzi, objazdy do nich prowadzić będzie przez: rondo obok Elektrowni Rybnik, ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie, rondo Solidarności, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Wileńskie, ul. Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ul. Wyzwolenia, do ulicy Sybiraków (DW 925) oraz ul. Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ul. Wyzwolenia, ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wielopolska przez rondo Larissa, do ulicy Gliwickiej (DK 78).

Do kolejnych miast będzie można natomiast dojechać: ul. Gliwicka (DK 78), ul. Wielopolska przez rondo Larissa, ul. Mikołowska (DW 925) do ulicy Sybiraków (DW 925) oraz ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ul. Kotucza (DK 78), a także ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ul. Kotucza (DK 78), rondo Wileńskie, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Solidarności, ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie do ulicy Rudzkiej (DW 920).