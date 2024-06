Lekarz i nauczycielka, którzy zawinili w sprawie Pawła Reka prawomocnie skazani. Apelacja podtrzymała wyroki wydane przez pierwszą instancję

Sąd skazał lekarza i nauczycielkę, którzy nie udzielili pomocy Pawłowi Rekowi z Rybnika

Wszystko o 180 stopni zmieniło się w połowie czerwca 2018 roku. Mający wówczas 13 lat Paweł pojechał ze swoją klasą na szkolną wycieczkę. W jej trakcie gorzej się jednak poczuł. Silnie rozbolała go głowa, wymiotował. Wiele wskazywało na to, że zaszwankowała wszczepiona mu przed laty zastawka.

Lekarz i nauczycielka muszą wpłacić pieniądze na rzecz Pawła i nie tylko

Lekarz nie zabrał Pawła do szpitala. Kazał podawać mu leki. Nauczycielka wypuściła chłopca z kolegą na przystanku...

Postępowanie wobec lekarza i nauczycielki było podyktowane ich zachowaniem względem potrzebującego pomocy Pawła. Jeśli chodzi o medyka, gdy do nastolatka została wezwana karetka, postanowił on o tym, aby nie zabierać go do szpitala.