Niszcząca burza nad Pstrążną. Niewielka miejscowość w pow. rybnickim poważnie ucierpiała w nawałnicy. "Jesteśmy odcięci od świata"

Armagedon nad Pstrążną (pow. rybnicki). Przetoczyła się potężna burza

Mieszkańcy Pstrążnej: "Jesteśmy odcięci od świata"

To właśnie we wspomnianej gminie Lyski znajduje się niewielka miejscowość Pstrążna. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ona w najbardziej dotkliwy sposób odczuła burze. Zjechały się do niej ogromne siły strażaków. Interweniowały zastępy PSP. W akcje włączyli się też strażacy-ochotnicy.