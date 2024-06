Pseudokibice z Rybnika handlowali narkotykami. W dwa lata sprzedali ich kilkadziesiąt kg. Odpowiedzą za udział w grupie przestępczej

Pseudokibice z Rybnika handlowali narkotykami. W dwa lata sprzedali ich kilkadziesiąt kilogramów

Przed rybnickim Sądem Okręgowym toczyć będzie się sprawa zorganizowanej grupy przestępczej, która funkcjonowała na terenie miasta. Jak wynika z ustaleń rybnickiej policji, która dokonała jej rozbicia, działała ona przez dwa lata. Należący do niej członkowie zajmowali się w tym czasie handlem narkotykami. Ilość prochów, jaką sprzedali jest ogromna.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy obejmuje lata 2021-2023 i dotyczy m.in. wprowadzenia do obrotu na terenie Rybnika i miast ościennych co najmniej kilkudziesięciu kilogramów narkotyków - informuje podkom. Piotr Kustoś z rybnickiej Komendy Miejskiej Policji.

Do grupy - jak przekazują rybniccy mundurowi - miało należeć sześć osób. Wszyscy z nich są mieszkańcami Rybnika. To mężczyźni w wieku od 31 do 41 lat. Wywodzą się - przynajmniej ich część - z grupy lokalnych pseudokibiców.