23-latek założył profil na portalu randkowym. Podszywał się pod księdza z Chwałowic! Wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu 8 lat więzienia

23-latek założył profil na portalu randkowym. Podszywał się pod księdza z Chwałowic!

Jego osoba stała się w sieci bardzo popularna. Jego internetowa działalność również. Najczęściej zyskiwała ona bardzo pochlebne opinie. I niewykluczone, że to właśnie z tego powodu, ktoś postanowił księdzu zaszkodzić, niszcząc jego pozytywny wizerunek.

Duchowny uczy także w szkole i - co trzeba przyznać - kontakt z młodzieżą ma wręcz wyśmienity. Być może dlatego, że tak dobrze odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Ksiądz aktywny jest na TikToku, gdzie zamieszcza nagrania dotyczące wiary i religii.

Bardzo szeroko rozumianą ewangelizację prowadzi posługujący w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w rybnickiej dzielnicy Chwałowice, ksiądz Adrian Chojnicki. Nie ogranicza się ona jedynie do mszy świętych czy różnego rodzaju kościelnych formacji.

- Uważam, że takie zachowanie narusza moje dobre imię i jest podszywaniem się pod moją osobę (a to są już artykuły w kodeksie karnym). To nie fair, więc nie zamierzam być obojętny. Sprawa została zgłoszona - ogłosił na swoim profilu na Facebook'u, ks. Adrian Chojnicki, który o wykorzystaniu jego wizerunku dowiadywał się często od nieznajomych mu osób.

Informacje o podszywaniu się pod księdza, szybko dotarły do samego zainteresowanego. Duchowny potraktował sprawę poważnie i zgłosił ją organom ścigania.

Pod księdza podszywał się 23-latek z powiatu głogowskiego

Mężczyźnie grozi teraz nawet 8 lat więzienia

Motywy postępowania młodego mężczyzny pozostają jak na razie nieznane. 23-latkowi przedstawione zostały już natomiast zarzuty.

- Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący podszywania się pod księdza i wykorzystania jego wizerunku na portalach internetowych - mówi st. asp. Bogusława Kobeszko.

Akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu głogowskiego został skierowany do Sądu Rejonowego w Rybniku. Wkrótce rozpocznie się jego proces. Za zarzucane mu czyny, może on spędzić za kratkami nawet kilka lat. - Grozi mu do 8 lat więzienia - przekazują rybniccy policjanci.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy ks. Adriana Chojnickiego. Do tematu będziemy wracali.